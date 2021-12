Link kopiert

Von Hannes Mayer

Veni, vini, Izzi. So lautet im Snowboardcross längst die Siegerformel. Alessandro „Izzi“ Hämmerle kam, sah und siegte. Nicht nur am Freitag im Montafon. Seit drei Wintern ist der Gaschurner das Maß aller Dinge in seinem Sport. Bei 14 Weltcupsiegen hält der 28-Jähr