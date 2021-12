Carlsen führt in der WM schon mit 6:3













Link kopiert

Weltmeister Magnus Carlsen steht kurz vor der Titelverteidigung. Der Norweger gewann am Dienstag in Dubai auch die neunte Partie gegen den russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi, der abermals fehlerhaft agierte, und führt das auf 14 Partien angesetzte Duell nun fast uneinholbar mit 6:3 an.