Gipfeltreffen in der Rheinhalle













Link kopiert

Etwas mehr wie die Hälfte des Grunddurchgangs in der Alps Hockey League (AHL) ist absolviert und die Lustenauer mischen ganz vorne mit. Daher fällt das heutige Duell gegen die an der Tabellenspitze liegenden Cracks aus Jesenice in die Kategorie Gipfeltreffen. Mit einem Heimsieg könnten sich die Löwe