Link kopiert

Die Snowboardcrosser eröffnen am Wochenende so wie die Skicrosser auf dem Olympia-Kurs in Secret Garden (CHN) die Weltcupsaison. Nach dem Gewinn von drei SBX-Kristallkugeln in Serie ist Alessandro „Izzi“ Hämmerle der Gejagte. Der 28-jährige Montafoner hat die Rückenprobleme, die ihn in der vergangen