1. Training in Lake Louise: 1. Franz (AUT) 1:48,93; 2. Striedinger (AUT) +0,05; 3. Ganong (USA) +0,34; 4. Kilde (NOR) +0,41; 5. Jansrud (NOR) +0,44; 6. Rogentin (SUI) +0,50; 7. Clarey (FRA) +0,66;