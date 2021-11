Link kopiert

Von Karin Sturm und Gerhard Hofstädter

Es klang schon fast wie eine Drohung, was Mercedes-Sportchef Toto Wolff nach dem Sieg von Lewis Hamilton in Doha in Richtung Red Bull und Max Verstappen schickte: „Beim nächsten Rennen kommt die Granate wieder“, versprach er – so, als wollte er sein