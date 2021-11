Link kopiert

Es war schon nicht im Plan, dass Stefan Kraft am Freitag in der Qualifikation viel zu früh vom russischen Nachthimmel geholt worden war. Und es war auch nicht am Plan, dass Österreichs „Adler“ zum Weltcupauftakt in Nischni Tagil vor allem im zweiten Durchgang von den schwierigen Bedingungen gerupft