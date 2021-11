Link kopiert

Sieben Niederlagen in ebenso vielen Spielen mit einem Torverhältnis von 0:19 – so lautet die Bilanz des FC Dornbirn in der 2. Liga gegen Wacker Innsbruck. Diese ernüchternden Zahlen locken bei Interimscoach Klaus Stocker ein trockenes „Das ist sicher nicht unser Lieblingsgegner“ heraus, doch der 54-