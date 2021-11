Link kopiert

Für Österreichs U21-Nationalteam ist die EM 2023 in Georgien und Rumänien zum Abschluss des Länderspieljahres in ganz weite Ferne gerückt. Die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch unterlag in Ried Kroatien mit 1:3 (0:2) und kassierte damit im siebenten Spiel die dritte Niederlage. Der Rückstand de