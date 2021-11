Link kopiert

Am 21. November 2022 wird die Fußball-WM in Katar angepfiffen. Das Experiment im Emirat bringt auch die Bundesliga in Terminnot – unabhängig davon, ob sich das ÖFB-Team noch für das Turnier qualifiziert. Die nationalen Ligen müssen ihre Bewerbe 2022 ab Mitte November unterbrechen. Die dadurch entste