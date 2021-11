Link kopiert

Österreichs U21 feierte in der EM-Qualifikation in Aserbaidschan einen 3:0-Sieg. Kapitän Emanuel Aiwu (43.) und Romano Schmid (71./Elfmeter 75.) erzielten die Treffer. Am Dienstag (20.30 Uhr) trifft die rot-weiß-rote Equipe in Ried auf Gruppenfavorit Kroatien.