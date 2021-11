Link kopiert

Mit einem 3:0-Sieg über die WSG gab der LASK die Rote Laterne an die Gäste aus Tirol ab. In der Vorsaison noch ein Duell in der Meistergruppe, standen sich diesmal zwei Klubs aus dem Tabellenkeller gegenüber. Potzmann brachte die Linzer dabei in Führung (36.), Nakamura (53) und Michorl per Elfmeter