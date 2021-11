Link kopiert

Mario He holt in Antalya EM-Titel im 8-Ball

billard. Poolbillardspieler Mario He ist zum zweiten Mal Europameister im 8-Ball. Der Vorarlberger holte am Montag in Antalya durch einen 8:5-Finalerfolg gegen den Russen Fjodor Gorst die Goldmedaille. Seinen ersten EM-Titel hatte er 2012 erobert.

