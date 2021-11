Link kopiert

Am Nürburgring findet am Wochenende das Saisonfinale des ADAC GT Masters statt – und das Grasser Racing Team um Teamchef Gottfried Grasser kann erstmals in der Geschichte die Serie gewinnen. Als Führender der Gesamtwertung gehen die Lamborghinis in Westdeutschland an den Start. Nur einen Punkt zurüc