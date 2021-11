Link kopiert

Mit Test-Länderspielen am Freitag (18.10 Uhr) in der Südstadt und am Sonntag (12 Uhr) in Brünn gibt Nikola Bilyk sein Comeback in Österreichs Handball-Nationalteam der Männer. Nachdem er die ÖHB-Equipe im Jänner 2020 daheim zu EM-Rang acht geführt hatte, kam die Corona-Pause und im August 2020 bei e