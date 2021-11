Link kopiert

Niemals hätte er sich gedacht, „dass ich so viele Spiele in der Champions League machen kann. Und so viele Tore und Vorlagen“, sagte Robert Lewandowski nach einem weiteren Meilenstein seiner Karriere. Der Pole erzielte in seinem 100. Champions-League-Spiel sein 81. Tor. Beim 5:2 des FC Bayern über B