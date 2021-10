Link kopiert

Nach nur einem Kampf war die 21. AIBA-Boxweltmeis­terschaft in Belgrad für den einzigen österreichischen Teilnehmer schon wieder vorbei. Schwergewichtler Aleksandar Mraovic (BC Unterberger Wörgl) unterlag nach einem Freilos in Runde eins in der Runde der letzten 32 dem Iraner Toufan Sharifi mit 1:4.