Von Alexander Tagger

Im Leben von Alexander Zverev ging es in den vergangenen Wochen hoch her. Auf den Triumph bei den Olympischen Spielen in Tokio folgte die eingeleitete Untersuchung der ATP hinsichtlich des Vorwurfs des körperlichen Missbrauchs seiner Ex-Freundin Olga Scharipowa. Und seit gut zwei