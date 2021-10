Link kopiert

Pole für Bagnaia, Oliveira auf Rang fünf

MOTORRAD. Francesco Bagnaia holte sich in Misano beim GP der Emilia Romagna zum vierten Mal in Folge die Poleposition in der MotoGP. Der Ducati-Pilot hat in der WM drei Rennen vor Saisonende als zweiter 52 Punkte Rückstand auf Fabio Quartararo, de