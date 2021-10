Salzburg gewinnt in der Overtime













Link kopiert

In einem vorgezogenen Spiel der ICE-Liga hat der EC Salzburg gestern bei den Bratislava Capitals einen 1:0-Sieg nach Verlängerung gefeiert. Nachdem es in den 60 Minuten der regulären Spielzeit keinen Treffer gegeben hatte, benötig­te T. J. Brennan in der Overtime für das entscheidende Tor nur 20 Sek