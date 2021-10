Link kopiert

Ein sportliches Hallo an alle Fans und Interessierte des Vorarlberger Amateurfußballs! Mit Riesenschritten nähert man sich in allen Ligen unterhalb der Eliteliga dem Ende der Hinrunde. Und nach jeweils zwei vorgezogenen Spielen des Frühjahrsdurchgangs geht es dann für alle am 7. November in die wohl