Link kopiert

Der 5. September sollte nicht nur ein dunkler Tag für den österreichischen Motorsport werden. Jochen Rindt, rot-weiß-rotes Aushängeschild in der Formel 1 und der erste echte „Rockstar“ in der Königsklasse, verunglückte im Training für den Großen Preis von Italien tödlich. Der 28-Jährige starb in Mon