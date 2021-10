Link kopiert

Vier Mannschaften kämpfen um den Gesamtsieg der Nations League 20/21. Das Final Four startet heute (20.45 Uhr) in Mailand mit dem Spiel zwischen Italien und Spanien. Mit einem Sieg könnten die Italiener den eigenen Weltrekord an ungeschlagenen Partien auf 38 Spiele ausbauen. Den zweiten Finalteilneh