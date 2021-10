Für Plank blieb in Moskau die Veredelung aus













Link kopiert

Nach einem 1:5-Rückstand kämpfte sich Bettina Plank im Finale der Premier League in Moskau noch heran. Das 5:5 in der Klasse bis 50 Kilogramm bedeutete am Ende für die Feldkircherin den zweiten Rang, da die Kasachin Moldir Zhangbyrbay den ersten Treffer erzielt hatte. Dennoch zeigte sich die Karatek