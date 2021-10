Link kopiert

Künftigen Weltcuprennen am Fuß des Matterhorns steht nichts mehr im Weg. Der Weltverband FIS bestätigte die geplanten Rennen für Männer und Frauen im Rahmen eines Speed-Openings. Die Abfahrt führt von Italien in die Schweiz und soll in einem Jahr erstmals ausgetragen werden, nach dem Weltcupopening