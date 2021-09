Link kopiert

Die Vorzeichen waren keine allzu guten: Nach einem Zusammenstoß niederländischer und Grazer Fans am Vorabend des Europa-League-Spiels zwischen Sturm und PSV in der Innenstadt befürchtete die Polizei weitere Ausschreitungen, ein Großaufgebot war deshalb am Spieltag um die Merkur-Arena in Liebenau pos