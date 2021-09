Link kopiert

Der Einsatz von Valentino Lazaro in den kommenden WM-Qualifikationsspielen gegen die Färöer (9. 10.) und Dänemark (12. 10.) ist fraglich. Der gebürtige Grazer im Dienste von Benfica Lissabon musste in Barcelona in Minute 45 ausgetauscht werden. Über den Verletzungsgrad ist noch nichts be