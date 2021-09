Link kopiert

Der österreichische Fußball-Teamspieler Aleksandar Dragovic erzielte am Sonntag sein erstes Tor für Roter Stern Belgrad. Der 30-Jährige traf beim 4:0-Auswärtssieg seines neuen Arbeitgebers gegen Novi Pazar nach einer Freistoßflanke in der dritten Minute per Kopf zum 1:0 für die Gäste.