Link kopiert

Beim Auswärtsauftritt bei HC Linz gelang Bregenz Handball ein deutlicher 34:27-Auswärtserfolg. Den Oberösterreichern gelang es lediglich in den Anfangsminuten, die Partie offen zu halten. Doch nachdem die Gäste sich in der Deckung stabilisierten, traf Marian Klopcic bereits in der 9. Minute zum 6:3.