Zum ersten Mal seit Oktober 2019 hat Andy Murray in Metz wieder das Viertelfinale eines ATP-Turniers erreicht. „Ich baue immer mehr Vertrauen in mein Spiel auf und beginne die Bälle so zu schlagen, wie ich sie haben will. Das ist großartig“, freut sich der zweifache Olympiasieger, der in der Runde d