Der Parakletterer Angelino Zeller hat seinen Weltmeistertitel von 2019 in Moskau erfolgreich verteidigt. Schon in der Qualifikation war der NFÖ-Graz-Kletterer der Beste in der Kategorie RP1 und bestätigte seine bestechende Form. Aber Zeller ist nicht der einzige, der über Medaillen jubeln darf. Edit