Link kopiert

Berlin mit Heimsieg

Hertha BSC hat sich trotz eines Rückstandes gegen Aufsteiger Greuther Fürth zum zweiten Saisonsieg in der deutschen Bundesliga gekämpft. Die Berliner setzten sich zum Auftakt der fünften Runde mit 2:1 durch. Branimir Hrgota brachte die Gäste zunächst per Foulelfmeter in Führung (5