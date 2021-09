Link kopiert

Die Mannen von Hannes Jon Jonson feierten gestern im Nachholspiel der ersten Runde in Graz einen ungefährdeten 34:27-Sieg. Hard übernahm von Beginn an die Führung und gab diese Führung auch nicht mehr ab. In einem temporeichen Spiel waren aufseiten der Harder Luca Raschle und Neuzugang Srdjan Predra