Link kopiert

Es war wohl der bitterste Moment in der Teamchef-Ära von Franco Foda. Am 24. März 2019 unterlag Österreich in der EM-Qualifikation in Haifa mit 2:4. Zehn Spieler aus dem heutigen waren schon damals dabei, ein Sextett kam auch zum Einsatz. Israel-Superstar Eran Zahavi überragte und schenkte der rot-w