Link kopiert

Herber Rückschlag für Österreichs U21-Team in der Qualifikation für die U21-EM. Die rot-weiß-rote Equipe kassierte in Drammen gegen Norwegen eine 1:3-Niederlage. Adamu (13.) brachte Österreich in Führung. Larsen (17.), Holm (61.) und Botheim (84.) drehten das Spiel. Am Dienstag (18 Uhr, ORF Sport+,