Die Bemer VEU Feldkirch hat gestern in der Vorarlberghalle eine 2:3-Overtimeniederlage gegen den EHC Freiburg einstecken müssen. Die Feldkircher führten gegen den DEL2-Klub 1:0 und 2:1, mussten sich dann aber nach einem Gegentor in der 65. Minute geschlagen geben. Am 11. September beginnt die Saison