Mit einer souveränen Vorstellung hat sich Rapid zum neunten Mal für die Gruppenphase in der Europa League qualifiziert – das ist ex aequo mit Lazio Rom und PSV Eindhoven ein Rekordwert. Möglich machte das nach dem 3:0-Heimsieg ein 3:2 (2:1) für die Hütteldorfer im Play-off-Rückspiel in Luhansk. Marc