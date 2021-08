Link kopiert

Der Empfang war großartig, wenn auch aufgeheizt. Rechtzeitig in Dänemark in Umlauf gebrachte Gerüchte, dass sich Red Bull für eine Übernahme Bröndbys interessieren solle, ließ die Fans schon 90 Minuten vor Spielbeginn klar machen, was sie nicht wollen: Red Bull in ihrem Klub – und Salzburg als Gegne