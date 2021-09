Link kopiert

Es ist mystisch, magisch und trägt das herannahende Ende des Jahreskreislaufs in sich – und somit auch den Beginn: das Herbstlicht. Für diese Vergoldung der Landschaft gibt es natürlich auch eine wissenschaftliche Erklärung: Im Herbst steht die Sonne niedriger am Himmel und das Licht strahlt in eine