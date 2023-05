Link kopiert

Es ist bereits der fünfte Besuch der Kommissionspräsidentin in der Ukraine seit Kriegsbeginn und das Datum wohlüberlegt: „Meine Anwesenheit in Kiew heute, am 9. Mai, dem Europatag, ist ein wichtiges Symbol“, sagte von der Leyen. EU und Ukraine würden „Hand in Hand“ arbeiten. Zum Anlass nannte die Pr