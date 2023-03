Geiselnahme in Karlsruhe beendet













Ein Geiselnehmer hatte am Freitag in Karlsruhe mehrere Menschen über Stunden in seiner Gewalt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach fast fünf Stunden konnte die Geiselnahme beendet werden. Die Einsatzkräfte hätten die Apotheke betreten und einen Tatverdächtigen festgenommen, teilt