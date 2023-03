Link kopiert

Das Beihilfensystem ist innerhalb der EU eine komplexe Sache, die ständiges Monitoring braucht, um Wettbewerbsnachteile und Protektionismus zum Nachteil ärmerer Länder zu vermeiden. Besonders schwierig wird das, wenn in großer Eile riesige Geldsummen in die Länder gespült werden – so, wie das beim C