Das türkise Dilemma der schwarzen Landeshauptfrau

Link kopiert

Vor neun Monaten schrillten in der niederösterreichischen ÖVP die Alarmglocken. In Waidhofen/Ybbs schaffte die impfkritische MFG bei Nachwahlen aus dem Stand 17 Prozent, die ÖVP rasselte in ihrer alten Hochburg von 60 auf 41 Prozent herunter. Die Angst war groß, dass die Pandemie Landeshauptfrau Joh