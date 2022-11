ÖVP-Zweifel an Gemeindewahl













Link kopiert

Die ÖVP in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) hat am Montag die Bürgermeister-Stichwahl vom 23. Oktober angefochten. Der Kandidat der SPÖ, Alexander Knaak, hatte mit nur fünf Stimmen Vorsprung gegen Josef Neusteurer (ÖVP) gewonnen. Die ÖVP ortet Missstände bei der Auszählung. So soll das Vieraugenpr