Ein ehemaliger Polizeibeamter (34) hat in einer Kindertagesstätte in der thailändischen Provinz Nong Bua Lamphu nordöstlich von Bangkok das schlimmste Massaker in der Geschichte des Landes angerichtet und Dutzende Menschen getötet. Die Tat verübte der Mann am Donnerstagmittag (Ortszeit). Vize-Polize