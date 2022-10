Link kopiert

Der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) zieht in seinem burgenländischen Heimatort Pinkafeld in den Gemeinderat ein. Er hatte im April bekannt gegeben, dass er auf dem letzten Listenplatz seiner Partei kandidieren werde. 310 Vorzugsstimmen brachten ihn bei der Kommunalwahl am Sonntag au