THC-Grenzwert am Steuer













Link kopiert

Im Verkehrsministerium von Leonore Gewessler wird laut „profil“ ein THC-Grenzwert am Steuer angedacht. Cannabis ist in Österreich eine illegale Droge. Man arbeite an einem Entwurf für einen Grenzwert wie dem 0,5-Promille-Limit bei Alkohol.