Acht israelische Nachkommen von Verfolgten des Nationalsozialismus haben am Sonntag in der Tel Aviv die österreichische Staatsbürgerschaft überreicht bekommen. Die Bescheide wurden in einer Zeremonie an der Botschaftsresidenz in Herzliya von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Gesundheits