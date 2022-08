Link kopiert

Sorge dich nicht, lebe!“ Das Motto, das als Inschrift an der pittoresken Almkapelle im hinteren Kaunertal prangt, könnte auch für Alexander Van der Bellen gelten. Der Bundespräsident, der hier nur „als Kandidat“ auftritt, ist schon zeitig am Morgen hochgestiegen zur Verpeilalm in 2015 Metern Seehöhe