Link kopiert

Jener Bub, der Sonntagfrüh tot am Ufer der Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden werden konnte, ist ertrunken. Das bestätigte die gestrige Obduktion. Es waren keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung zu finden, die dem Kind vor dem Unfall zugefügt worden sein könnten.

Sein Vater war mit dem behinde